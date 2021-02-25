Крупный пожар на заводе в Шахтах локализован

На месте пожара работают 66 человек и 23 спецмашины Фото: ГУ МЧС России по РО

В Шахтах днем 25 февраля локализовали пожар на улице Ворошилова, 2Г. Напомним, сегодня там загорелось одно из зданий завода по производству полимерной упаковки.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание было локализовано в 15:21. К этому моменту его площадь увеличилась до 900 кв. м. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются. К тушению привлечены 66 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 12 спецмашин.

Напомним, на момент пожара в здании никого не было. Никто не пострадал. Специалисты уже взяли пробы, чтобы проверить нет ли загрязнений в воздухе.

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