Транспортную реформу в Ростове оценили в 2 млрд рублей

В городе задумались о создании единого транспортного оператора / Фото: правительство Ростовской области

Власти Ростова-на-Дону рассказали о планах по реформе сферы пассажирских перевозок. По словам замглавы города Константина Солонского, на реорганизацию транспортной системы потребуется примерно 2 млрд рублей. При этом такую сумму нужно будет выделять ежегодно, пишет donnews.ru.

Улучшить работу общественного транспорта в городе хотят с помощью создания единого оператора. Планируется, что ему будут поступать деньги за проезд от пассажиров. В дальнейшем данная организация будет распределять средства между транспортными компаниями. Суммы будут зависеть от объема и качества оказанных услуг. Подобная схема уже работает в Москве.

Есть у этой реформы и минус – необходимость дополнительного финансирования. Единый транспортный оператор не сможет платить перевозчикам только из собранных с пассажиров денег. Потребуются вложения со стороны городского бюджета.