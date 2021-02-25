Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 февраля: авария в центре парализовала движение

Особенно сложная ситуация на проспекте Михаила Нагибина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 февраля: движение парализовано в центре и еще в нескольких районах. Рассказываем, какие участки наиболее загружены на данный момент.

Сервис "Яндекс.Карты" сообщает, что многокилометровая пробка образовалась на проспекте Михаила Нагибина. Транспортный затор начинается от улицы Текучева и продолжается до улицы Ларина. Проезд затруднен для водителей, направляющихся из центра в сторону Северного микрорайона. По предварительным данным, причина пробки - авария. Дтп произошло на пересечении Нагибина и улицы Нансена произошло

В пробке простаивают автомобилисты и на улице Немировича-Данченко. Движение парализовано от пересечения с улицей Ларина до кольца на улице Вавилова.

Проехать трудно и по проспекту Королева. Небольшая пробка зарегистрирована перед пересечением Королева с улицей Вавилова.

Сложная ситуация на улице Стадионной в районе Рабочего городка. Пробка растянулась от улице Целоградской до улицы Нансена.