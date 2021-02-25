На проектирование и реконструкцию Мариинской гимназии выделили 1,2 млрд рублей

Обновление гимназии позволит увеличить число воспитанниц в два раза

Мариинскую гимназию в поселке Шолоховский ждет масштабная реконструкция. В этом году начнется разработка соответствующего проекта. На днях на эти цели из бюджета Ростовской области выделили более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, эти средства пойдут не только на создание проекта, но еще на проведение инженерных изысканий, обновление основного здания, а также на строительство спального, административного и других корпусов. Завершить все работы планируется в третьем квартале 2023 года.

Напомним, сейчас в Мариинской гимназии обучаются 120 воспитанниц. Открытие новых корпусов позволит удвоить это число. Отметим, что в этом учебном заведении девушкам преподают общеобразовательные предметы, а также дают уроки по парашютному спорту, альпинизму, танцам, вокалу и шитью.