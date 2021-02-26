Пенсионер из Ростовской области перевел на незнакомые телефонные номера 2 миллиона рублей

В отношении неустановленного мошенника завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге местный житель стал жертвой мошенника. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 77-летнему мужчине на сотовый позвонил незнакомец. Он представился сотрудником одного из банков и сказал пожилому мужчине, что по его счету совершаются странные операции. Затем лже-банкир предложил обезопасить средства и назвал 11 мобильный номеров, на которые таганрожец должен был перевести деньги.

Как позже пенсионер рассказал в полиции, собеседник был очень убедителен. У таганрожца даже мысли не возникло, что на том конце провода – мошенник. Мужчина выполнил все указания злоумышленника и в итоге лишился всех сбережения - 2,2 миллиона рублей.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если подозреваемого найдут, а суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.

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