Арбитром матча ФК «Ростов» - ФК «Зенит» назначен Алексей Матюнин

Бригада Матюнина будет обслуживать первую встречу ФК "Ростов" в чемпионате РПЛ в новом году. ФОТО: Wikipedia

Матч ФК «Ростов» - «Зенит» состоится уже в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена». Наблюдать за встречей будут тысячи фанатов из Санкт-Петербурга и гости из донской столицы.

- Главным арбитром назначен Алексей Матюнин. Его ассистентами выступят Владимир Миневич и Денис Березнов. Резервный судья - Олег Соколов. Инспектором матча стал Александр Колобаев, - рассказали в пресс-службе ФК "Ростов".

После обидного поражения «Ахмату» ростовский клуб, скорее всего, будет настроен на борьбу. Команда по-прежнему занимает место в пятерке сильнейших клубов страны. Ростовчане уступают по очкам «Зениту», московским «Спартаку» и ЦСКА, а также «Сочи».

В матче в составе «Ростова» не будет принимать участие теперь уже экс-капитан клуба Роман Еременко. Футболист ушел из команды, по его словам, из-за семейных проблем. Травмированного полузащитника Кенто Хасимото пока что исключили из заявки на матчи РПЛ.

При судействе Матюнина "Зенит" проигрывал только три раза, столько же играли вничью и одержали восемь побед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Зенит» — ФК «Ростов» 27 февраля: прогноз на матч (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Ростов-на-Дону в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове на наш номер в Ростове: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове-на-Дону на 89,8 FM