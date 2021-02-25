За вымогательство мобильника у школьницы дончанину грозит тюремный срок

Дончанину грозит срок за разбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местному жителю грозит реальный срок за нападение на школьницу. В отношении него заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 32-летний мужчина в нетрезвом состоянии на улице в городе Шахты стал угрожать ножом 14-летней девочке и требовать у нее отдать мобильный телефон. Но школьница закричала и стала убегать. Злоумышленник с опасением, что его задержат, тоже поспешил скрыться с места преступления.

Позже стало известно, что злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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Правоохранители занимаются поисками злоумышленника.

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