Забил молотком и зарезал: двое дончан поссорились на совместной вечеринке

Во время пьяной ссоры дончанин убил своего приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области пьяная ссора двух приятелей закончилась плачевно. Выяснениями обстоятельств дела занялись следователи.

- Впоследствии подозреваемый обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В настоящее время он задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля двое приятелей 35 и 36 лет распивали спиртные напитки дома у подозреваемого в станице Кировской Кагальницкого района. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемый сначала избил своего оппонента руками и молотком, а затем схватил со стола нож и зарезал своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Испуганный злоумышленник решил замести следы преступления и закопал убитого во дворе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ "Убийство". Следователи уже осмотрели место происшествия и обнаружили там тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, а также орудия преступления.

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