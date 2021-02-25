За избиение представителя власти получил срок житель Ростовской области

В Ростове осудили местного жителя за перелом носа сотруднику охотхозяйства Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донском регионе осудили местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 46-летний житель Боковского района 7 ноября 2020 года был на территории Малаховского охотничьего хозяйства. Там он преступил закон, правонарушение было записано на камеру видеонаблюдения. За преступление ему грозило наказание, и чтобы его избежать он набросился на сотрудника охотничьего хозяйства, несколько раз ударил его в лицо и тем самым дважды сломал ему нос, пытаясь не допустить распространения видеозаписи.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

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