Бывшего редактора газеты "Вперед" снова увезли в больницу с подозрением на инсульт

Бывшего редактора газеты "Вперед" снова доставили в больницу Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Экс-редактор батайской газеты "Вперед" снова была госпитализирована в больницу. Ее адвокат сообщила представителям СМИ о том, что ее подзащитную увели в БСМП-2 прямо с допроса.

- У нее подозревают инсульт, - уточнила адвокат.

Стоит отметить, что Елена Пивоварова уже совсем недавно была в больнице. К ней домой 19 февраля пришли с обыском силовики. Спустя недолгое время, женщина потеряла сознание и ее доставили в ЦГБ Батайска также с подозрением на инсульт. На днях она уже была выписана, но поставить точный диагноз медики так и не смогли.

В четверг, 25 февраля, Пивоварову вызвали на допрос к следователю. но допросить ее так и не смогли, так как женщине вновь стало плохо. Ее отвезли в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Там после МРТ медики вновь назвали предварительный диагноз - инсульт. Экс-редактора батайской газеты опять оказалась в реанимации. Сколько женщина пробудет в больнице, пока неизвестно.

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Услышав о том, что ее историю озвучили Владимиру Путину на Прямой линии-2020, Елена Пивоварова не могла сдержать слез.

АЛЛО!

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