В муниципалитетах Ростовской области самозанятые дончане не хотят проходить регистрацию

В крупных городах Ростовской области возросло количество самозанятых Фото: "КП" Архив

На собрании по бюджету, налогам и собственности в законодательном собрании стало известно, что количество самозанятых в крупных городах Ростовской области значительно возросло. но нельзя было не заметить и то, что в муниципалитетах люди не спешат проходить регистрацию. В связи с этим на собрании обсудили и введение специального налогового режима для самозанятых.

- Мы увидели, что самозанятые, в основном, реализуют свои возможности в крупных городах, - поделился своим наблюдением председатель комитета Андрей Харченко.

Причину этого власти увидели в том, что в маленьких городах и селах нет достаточной инфраструктуры по поддержке самозанятых. Ведь обычно они предлагают услуги репетиторов, таксистов и ремонтных рабочих, а в городах с меленьким населением эти услуги не настолько популярны, как в больших.

Стоит отметить, что в отдаленных районах людям известно о специальной программе для самозанятых. Налоги по ней составляют всего 4% от дохода, если он получен при реализации товаров или услуг физлицам, и 6% - если ИП и юрлицам. Те, кто платят налоги, будут освобождены от ведения бухгалтерии. Им также не нужно будет представлять отчетность и декларации, применять контрольно-кассовую технику.

В крупных городах только за прошлый год зарегистрировалось около 27 тысяч человек. А за прошедшие 2 месяца 2021 года - 36 тысяч человек. Стоит отметить, что если у самозанятого нет дохода, то он не платит налогов и не подвергается санкциям или проверкам.

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В регионе около 39 тысяч человек работают в таком формате.

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