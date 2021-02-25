Жители Таганрога целый день страдают от перебоев с водой

В Таганроге местным жителям пришло помучиться от перебоев с водой Фото: "КП" Архив

Жители Таганрога в течение дня, 25 февраля, страдают от постоянных перебоев в подаче воды.

- На некоторых улицах города проводятся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе МУП «Управление «Водоканал» города Таганрога.

Днем обнаружился порыв на пересечении улицы Морозова и улицы Плотникова, в результате которого произошла большая утечка. Оставшиеся без воды местные жители вызвали к месту происшествия коммунальщиков.

Они начали работы по устранению порыва и из-за этого водоснабжение почти целый день осуществлялось с пониженным давлением в районе Нового вокзала, части Северного жилого массива, в микрорайоне Михайловка. А также перебои с водой были зафиксированы на улицах Бабушкина и Социалистической.

Коммунальщики пообещали устранить протечку ориентировочно до 22 часов.

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