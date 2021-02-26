Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе полимерной упаковки в Шахтах

Пожар на складе полимерной упаковки. Фото: ГУ МЧС по РО

Вспыхнувший еще в четверг, 25 февраля, пожар на складе полимерной упаковки все еще тушат огромное количество огнеборцев.

- По данным на 6:35, обстановка на месте тушения следующая - часть здания, где происходило горение, по периметру уже потушено. Но отдельные очаги горения, а именно в том месте, где происходили обрушения еще имеются, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Кроме того, под полыхавшей частью здания находится большой подвал, куда стеклись остатки пленки, поэтому горение в данный момент происходит и там. Пожарные с трудом пробираются к очагам пожара из-за произошедших обрушений и поврежденных конструкций.

Напомним, что возгорание произошло на складе полимерной упаковки в городе Шахты. Огонь там вспыхнул около полудня 25 февраля. Пламя охватило 500 квадратных метров здания. К половине второго дня площадь увеличилась до 900 квадратных метров. Тушить пожар прибыли к месту происшествия 65 пожарных и 22 единицы техники.

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