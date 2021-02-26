Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 февраля: где сложно проехать

Ростов сковали 5-балльные пробки. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 февраля: где затруднено движение. «Комсомольская правда — Ростов» рассказывает о ситуации на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась на улице Вавилова от улицы Тарновского-Терлецкого до Дачной. Движение затруднено и на самой Дачной перед пересечением с Вавилова.

Движение парализовано на Доватора от улицы Мадояна до Змиевского проезда. Транспортный затор на проспекте Стачки от Международной улицы до улицы Портовой.

Ситуация сложная и в Первомайском районе. Пробки на улице Киргизской от Сальского переулка и до улицы 50-летия Ростсельмаша. Сложно проехать на улице Троллейбусной от улицы 50-летия Ростсельмаша до улицы Курчатова. Небольшая пробка на улицк Менжинского перед круговым движением на пересечении с Курчатова и троллейбусной.

Многокилометровый затор на улице Вятской в направлении проспекта Шолохова. Движение парализовано от Ухтомского переулка до улицы Щербакова.