В Ростовской области убийцы и насильники попросили о помиловании

Комиссия не поддержала прошения о помиловании 24 осужденных / Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области 24 осужденных попросили о помиловании. Половина из них – убийцы, насильники, наркосбытчики и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ходатайства заключенных 25 февраля рассмотрела специальная комиссия по вопросам помилования. Ни одно прошение она не поддержала. К такому решению специалисты пришли, изучив личности преступников, мнение родственников и тех, кто пострадал от их действий.

Напомним, за прошлый год о помиловании просили 110 осужденных. Почти все они совершили жестокие и опасные преступления. Среди них – 22 женщины. Комиссия поддержала только одно прошение. Остальные 109 человек продолжают отбывать свои наказания в колониях.