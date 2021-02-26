Реконструкцию улицы Станиславского в Ростове планируют завершить до конца 2021 года

Реконструкция улицы Станиславского подорожала до 1,4 млрд рублей Фото: администрация Ростова-на-Дону

В думе Ростова-на-Дону обсудили окончание реконструкции улицы Станиславского. Она застопорилась из-за несоответствия проведенных работ проектно-сметной документации.

Подрядчик - ООО ПК «Веление» - на данный момент закончил ремонт участка от пер. Семашко до пр. Буденновский. Здесь обновили дорожное покрытие, обустроили тротуары и реконструировали трамвайную линию - ее сместили от Кафедрального собора. Осталось заменить трамвайное полотно и обустроить проезжую часть на поворотном кольце, которое находится на пересечении Станиславского с Буденновским. Работы потребуют перекрытия одной из полос движения на Буденновском.

Сейчас реконструкция приостановлена – идет корректировка проекта. После этого документы отправят на госэкспертизу. Получить положительное заключение власти города планируют до 20 мая. Ориентировочный срок завершения работ на улице Станиславского – около 4 месяцев.

Отметим, что изначально в реконструкцию планировалось вложить 890 млн рублей, сейчас стоимость работ возросла до 1,4 млрд.

Администрация города выставила подрядчику претензию. Чиновники пытаются взыскать с подрядчика 3,6 млн рублей. Однако тот отказался добровольно выплатить эту сумму. В итоге мэрия обратилась в арбитражный суд.