Стали известны подробности пожара на рынке в Ростове

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 50 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС рассказали подробности пожара на улице Лелюшенко, 1Б. По этому адресу находится рынок «Геркулес».

Сегодня утром, 26 февраля, там вспыхнул магазин промтоваров. Здание горело открытым пламенем. По данным оперативного ведомства, площадь пожара составила 50 кв. м. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в течение 10 минут – в 9:34.

Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, предстоит выяснить специалистам.