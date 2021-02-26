Увидел дым и бросился на помощь: в Шахтах казак спас из горящего дома женщину с сыном

Женщина с сыном оказались заблокированы в собственном доме Фото: ГУ МЧС России по РО

На днях казак из Шахт совершил настоящий геройский поступок. Михаил Суворов спас из горящего дома женщину и ее сына, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Все произошло утром 24 февраля на улице Одоевского, 46 в поселке Фрунзе. Жильцы оказались заблокированы в доме. К счастью, неподалеку находился Михаил Суворов. Он заметил дым, вызвал пожарных и рванул на помощь. Казак вывел людей из горящего дома, а затем вынес оттуда несколько газовых баллонов. Благодаря этому удалось избежать взрыва.

Казак не растерялся и бросился людям на помощь Фото: ГУ МЧС России по РО

Вскоре на место ЧП прибыли пожарные. К этому моменту огонь охватил территорию в 20 кв. м. На тушение возгорания у сотрудников МЧС ушло около одного часа.

Мать с сыном отвезли в больницу. Их госпитализировали в травматологическое отделение. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое.