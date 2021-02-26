В Ростове 2 марта жителям нескольких домов отключат воду

Холодной воды в домах ростовчан не будет до ночи 3 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в начале марта жители нескольких домов останутся без холодной воды. Ее отключат на время переврезки водопроводной сети.

Так, с 8:00 2 марта до 2:00 3 марта придется посидеть без воды жителям домов в границах улиц Школьной, Рыльского, Кадровой, Рябышева. Также под отключение попадет общежитие на Буйнакской, 33.

Коммунальщики собираются заняться переврезкой водопровода диаметром 160 мм на улице Горсоветской на участке от Рябышева до Рыльского.