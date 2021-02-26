В Ростовской области умерли еще 16 человек с коронавирусом

С начала пандемии в регионе умерли 3 095 ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области скончались еще 16 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев увеличилось до 3 095. Об этом сообщает оперштаб региона.

Среди погибших - 11 мужчин и 5 женщин. Самому молодому пациенту было 49 лет, а самому взрослому - 84 года. Так, не смогли побороть болезнь женщины 62, 68, 69, 70 и 72 лет, а также мужчины 49, 54, 56, 61, двое по 65, 68, 70, 76, 81, 84 лет. Известно, что у всех были хронические заболевания, в частности, у них были проблемы с сердцем.

Напомним, сегодня, 26 февраля в Ростовской области выявили еще 285 человек с COVID-19. Число выздоровевших больше - 319 человек.