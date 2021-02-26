Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» совместно с МБУЗ "Городская больница № 7" начали тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Массовая противоковидная вакцинация жителей Ростовской области началась в понедельник, 18 января, сообщается на сайте регионального правительства. Дончан стали прививать препаратом «Спутник V».

Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 не прививаются. Исследование биоматериала перед вакцинацией из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ "Городская больница № 7" начали тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком в 21 день. Перед проведением I этапа вакцинации проводится осмотр врача при наличии результатов лабораторных исследовании, заполняется информированное добровольное согласие.

Вакцинация проводится бесплатно при наличии паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования по адресу Заказчика или на базе медицинского центра по адресу: г. Ростов-на-Дону ул.Варфоломеева 243а.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону 8 (863) 333-22-82.

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