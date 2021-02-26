В Ростовской области из поезда высадили пьяную пермячку-матершинницу

Пассажирке-хулиганке грозит до 15 суток ареста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 25 февраля, из поезда Новороссийск – Пермь высадили одну из пассажирок. Произошло это на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным полицейских, 32-летняя жительница Соликамска Пермского края устроила в поезде дебош. Женщина, находясь подшофе, начала выражаться нецензурной бранью. Соседи по вагону и проводники несколько раз делали ей замечания, но так их проигнорировала.

Пермячку высадили из поезда и доставили в дежурную часть ростовского ЛУ МВД России на транспорте. На нее завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Женщине грозит до 15 суток ареста.