В Ростовской области автомобилист протаранил машину сотрудника полиции

Сотрудники полиции выясняют детали аварии Фото: Инна БУЛАТОВА

В Новочеркасске Ростовской области произошла авария с участием капитана полиции и гражданского. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ДТП произошло ночью на улице Тополиная.

Старший инспектор ДПС, капитан полиции, нес свою службу, припарковав автомобиль на обочине.

В этот момент по дороге мчался «Фольксваген» под управлением 39-летнего местного жителя. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину занесло на обочину, и иномарка протаранила служебный автомобиль капитана полиции.

- На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Полицейскому предложили дать текст на алкоголь. Исследование показало, что он был абсолютно трезв, - сообщил собственный источник.

Собеседник добавил, что вина сотрудника полиции не усматривается. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

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