Проспект Сиверса в Ростове превратился в реку

Дорога ушла под воду / Фото: rostovtown Фото: Instagram.com

В Ростове-на-Дону в пятницу, 26 февраля, затопило проспект Сиверса. Водой залило дорогу под мостом в районе Главного автовокзала. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Проспект Сиверса превратился в настоящую полноводную реку. Автомобилистам приходилось буквально плыть по дороге. Из-за потопа движение на этом участке было осложнено.

Причина затопления проезжей части – утечка на трубе. «Ростводоканал» уже в курсе проблемы. Аварийные бригады приступили к ремонту. Коммунальщики планируют залатать трубу без отключения водоснабжения.