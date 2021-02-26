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Проспект Сиверса в Ростове превратился в реку

Дорогу затопило из-за коммунальной аварии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорога ушла под воду / Фото: rostovtown

Дорога ушла под воду / Фото: rostovtown

Фото: Instagram.com

В Ростове-на-Дону в пятницу, 26 февраля, затопило проспект Сиверса. Водой залило дорогу под мостом в районе Главного автовокзала. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Проспект Сиверса превратился в настоящую полноводную реку. Автомобилистам приходилось буквально плыть по дороге. Из-за потопа движение на этом участке было осложнено.

Причина затопления проезжей части – утечка на трубе. «Ростводоканал» уже в курсе проблемы. Аварийные бригады приступили к ремонту. Коммунальщики планируют залатать трубу без отключения водоснабжения.