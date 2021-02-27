Дончанин стал фигурантом уголовного дела после того, как ударил по носу сотрудника ДПС

В отношении мужчины, напавшего на полицейского, завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Таганроге Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, горожанина для проверки документов остановил лейтенант полиции, инспектор одного из взводов полка ДПС.

По словам источника издания, мужчине не понравилось, что полицейский отнимает его время. Таганрожец начал спорить с оперативником и грубить, а потом и вовсе накинулся на полицейского с кулаками.

- Подозреваемый причинил правоохранителю телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей носа, - отметил собеседник издания.

Сейчас в отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на пять лет.

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