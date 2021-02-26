Ростовской продавщице пришлось самостоятельно отбиваться от грабителя с мачете

Продавщица из Ростова собственными силами отбилась от грабителя с ножом. Фото: соцсети - "Нетипичный Ростов"

В донской столице продавщице одного из центральных магазинов пришлось применить свои навыки самообороны.

В день ее дежурства в торговой точке на Карла Маркса, 25 февраля, туда зашел странного вида мужчина - на нем была маска, а затем он достал внушительных размеров нож, который был очень похож на мачете и стал угрожать продавщице. Но женщина оказалась не из робкого десятка. Она стала громко звать на помощь и бить злоумышленника ногой. Такого отпора он явно не ожидал и ему пришлось скрыться с место происшествия без "добычи".

Происходящее было запечатлено на камеры внутреннего видеонаблюдения, а затем видеозапись появилась в одном из городских пабликов в соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу сложившейся ситуации.

"Судя по всему, у него нет цели навредить, тупо пугает. Если не получается-уходит", "Масочный режим ван лав", - поделились своим мнением под постом ростовчане.

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