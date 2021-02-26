Причиной пылевых бурь минувшей осенью могла стать интенсивная распашка земли

В законодательном собрании назвали возможную причину возникновения пылевой бури. Фото: пресс-служба законодательного собрания РО

В донском регионе назвали возможную причину возникновения пылевых бурь, которые застали ростовчан врасплох минувшей осенью. Об этом говорится в сообщении законодательного собрания Ростовской области.

- Выезжая в свой округ для встреч с избирателями, я нередко вижу печальную картину — пастбища, сенокосы и балки перепаханы, причем бессистемно, на них из года в год засеваются пшеница и подсолнечник. То есть селяне почему-то не особо заботятся о севообороте, - сообщил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Депутат отметил, что в последнее время бессистемный подход к распашке земель не регулируется законодательством. Эта проблема в регионе стоит очень остро. Она деже оказывает влияние на развитие животноводства, так как у фермеров, собственников подсобных хозяйств совсем скоро появятся проблемы с кормом для животных.

Вячеслав Василенко сообщил, что региональные депутаты будут обращаться к правительству РФ с просьбой внести в законодательство соответствующие изменения.

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