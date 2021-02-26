В Ростовской области двух местных жителей заподозрили в похищении человека

Двое дончан оказались заключены под стражу после похищения человека Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали двух местных жителей по подозрению в похищении человека. Стоит отметить, что ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности.

- В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

На данный момент следователям удалось выяснить, что в сентябре 2020 года двое жителей города Шахты 29 и 32 лет схватили на улице незнакомого 25-летнего парня, силой засунули его на заднее сидение автомобиля и держали его там несколько часов, постоянно требуя отдать им определенную сумму денег. Злоумышленники отпустили мужчину только тогда, когда его приятель доставил им долгожданные купюры, а затем поспешили скрыться с места преступления.

На следующий день они были задержаны полицией и в отношении них было заведено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека".

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