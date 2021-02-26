Четверо взрослых и ребенок пострадали в аварии на донской трассе

На трассе под Ростовом произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием легкового авто и малогабаритного грузовика. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент известно, что ДТП произошло в пятницу, 26 февраля, около половины первого дня на трассе Миллерово-Вёшенская. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу во время тумана, где столкнулся с ехавшей навстречу ГАЗелью под управлением 48-летнего шофера.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа. А также пострадали пять человек - пассажиры ВАЗ-2115: две женщины 25 и 42 лет, 43-летний мужчина и 13-летний ребенок. Кроме того, травмы получил и водитель ГАЗели.

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