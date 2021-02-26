Дончанам напомнили о мерах безопасности в преддверие приближающейся непогоды

В Ростове автомобилистов и пешеходов предупредили об осторожности в связи с туманом Фото: "КП" Архив

Донские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе в ближайшее время ожидается сильный туман в совокупности с дождем. Такая погода продержится в течение двух суток. В связи с этим автоинспекторы напомнили автомобилистам и пешеходам правила поведения на дороге в такую погоду, так как риск возникновения ДТП сильно увеличивается.

- Рекомендуем всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - сообщили в Госавтоинспекции.

Пешеходы должны быть внимательны при переходе проезжей части, в особенности в темное время суток и следует иметь на одежде светоотражающие элементы. А родители школьников изо дня в день должны проговаривать своим детям правила безопасности на дороге и показывать свой личный пример.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы перед надвигающейся непогодой.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!