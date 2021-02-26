В жутком ДТП на трассе в Ростовской области погиб супруг депутата госдумы

В ДТП погиб муж донского депутата законодательного собрания Фото: "КП" Архив

В аварии, произошедшей в Ростовской области, погиб муж депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ларисы Тутовой.

- Скорблю и сочувствую большому горю, постигшему Вас и Вашу семью. Александр Викторович был замечательным человеком. Светлая память о нем останется в сердцах многих людей, - написал коллега Ларисы Тутовой Александр Ищенко на своей странице в соцсети.

Смертельная авария случилась в среду, 24 февраля, на 233 километре дороги «Котельниково-Песчанокопское». По предварительным данным, иномарка Toyota Land Cruiser выскочила на встречную полосу и столкнулась с большегрузом. В момент ДТП в машине находился 57-летний Александр Тутов.

Медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи в срочном порядке госпитализировали его. Но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и врачи оказались бессильны.

Похороны состоялись сегодня, 26 февраля.

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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