Двое водителей не поделили дорогу в Ростове и пострадали в ДТП

В Ростове двое водителей иномарок пострадали в ДТП Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице случилась авария с участием двух иномарок. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников ГИБДД и медиков.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент известно, что инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, около половины третьего дня на улице Портовой в районе дома № 166/50. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Datsun on-DO не уступил дорогу иномарке Hyundai Accent под управлением 31-летнего шофера. В результате из-за этого и произошло столкновение.

В аварии пострадали оба водителя. Кроме того, сильные механические повреждения получили и участвовавшие в аварии автомобили.

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