Распространителя наркотиков поймали полицейские в донской столице

В Ростове поймали закладчика наркотиков Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове-на-Дону задержали молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники при задержании обнаружили у 26-летнего ростовчанина четыре пакета с порошкообразным веществом. Оно было изъято и передано в лабораторию на экспертизу. По ее итогу стало известно, что в пакетиках был метилэфедрон, массой около трех граммов. Задержанный признался, что наркотик предназначался для создания тайников-закладок по городу.

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