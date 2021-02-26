Почти полмиллиона рублей похитил у ростовчанки очередной телефонный мошенник

В Ростове еще одна местная жительница поддалась на уловки телефонного мошенника Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице злоумышленник лишил ростовчанку почти полумиллиона рублей. Девушка незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отделе полиции потерпевшая сообщила, что ей позвонил неизвестный номер, голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сказал о том, что в данный момент по ее карте проводятся сомнительные операции, а чтобы их остановить, необходимо сообщить все данные банковской карты и секретный код из поступившего смс. Девушка, выполнила все перечисленное и в этот же момент ей пришло сообщение о том, что с ее счета списанна сумма в размере 423 тысяч рублей.

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