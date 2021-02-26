В Новочеркасске с поличным задержали наркодилера

В Ростовской области поймали наркодилера Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области полицейские поймали распространителя наркотических веществ. Реализуемый товар он приобретал посредством тайников-закладок в других регионах, а затем таким же образом распространял по территории Ростовской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские задержали подозреваемого в Новочеркасске после получения оперативной информации. 25-летний дончанин скрывался в одном из гаражных кооперативов. При нем обнаружили один сверток с синтетическим веществом, который весил почти полкилограмма. А также при обыске у него нашли восемь запечатанных пакетов с неизвестным порошком. Кроме того, в гараже и автомобиле тоже нашли такие же пакеты, в которых тоже предположительно находился наркотик.

Все изъятое было отправлено на экспертизу, при которой выяснилось, что это - синтетический наркотик (23,5 кг), и гашиш (7,5 кг).

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Он делал закладки по городу.

АЛЛО!

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