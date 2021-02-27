Сильный туман обещают в Ростове-на-Дону

В эти выходные в Ростове будет сильный туман Фото: Олег Укладов

Сотрудники ГИБДД обратились к водителям с предупреждением быть более внимательными на дорогах. Дело в том, что в ближайшие сутки в Ростове-на-Дону, по прогнозам синоптиков, будет сильный туман и дождь. В воскресенье погода также не изменится.

- Непогода продлится два дня, - подчеркнули в пресс-службе областного ГИБДД.

Из-за плохой видимости на дорогах возможно увеличение числа аварий. В зоне риска могут оказаться и пешеходы. Поэтому тем, кто за рулем, надо помнить и всех правилах дорожного движения. А пешеходам следует внимательно переходить дорогу. Также желательно, чтобы на одежде присутствовали светоотражающие элементы.

В субботу, 27 февраля, температура воздуха в Ростове днем будет + 5 градусов, а ночью +3.В воскресенье, 28 февраля, днем в донской столице +4, ночью +1. Порывы ветра будут небольшими все выходные.

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