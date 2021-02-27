«Девушка-космос»: жена футболиста Дмитрия Тарасова очаровала фолловеров стройными ногами

Анастасия Костенко в прекрасной форме! Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграм"

Красавица-дончанка, мама двоих детей, жена футболиста Дмитрия Тарасова порадовала своих подписчиков очаровательной фотографией. В своем блоге модель опубликовала снимок, на котором запечатлена в коротких шортах и вязаном топе. Под фото девушка опубликовала пост, в котором рассказала о том, как хорошо провела с мужем время в одном из банных комплексов.

- Прибыв на территорию, я обомлела от окружающей природы и самого комплекса, где продумано все до мелочей! Роскошное и уютное дизайнерское решение, полное погружение в нечто волшебное и чарующее благодаря славянским традициям. Контраст температур, умиротворяющие качели, статные березы, изобилие вкусных тематических чаев и фанаты своего дела, - персонал, зарядили мощной энергией. Я будто посмотрела на все глазами наших предков, - поделилась девушка своими впечатлениями.

Однако подписчики отреагировали не на рассказ о бане, а на красоту модели.

- Девушка-космос, - написал один из них.

- Роскошная, - поддержал второй.

- Невероятная красота, - поделился своим мнением третий подписчик.

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