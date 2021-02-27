В центре Ростова-на-Дону снесут старинное здание

Дом на Станиславского признали аварийным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сайте администрации Ростова-на-Дону опубликовано постановление, в котором говорится о будущем здания, построенного еще до революции. Дом расположен по адресу: Станиславского, 272.

В документе указано, что строение признано аварийным и его необходимо снести. Перед этим требуется провести ряд процедур. В частности, земельный участок площадью 636 квадратных метров, принадлежащий собственникам помещений многоквартирного дома на праве общей долевой собственности, изъять для муниципальных нужд.

Отметим, что в доме – 19 квартир. Всем жильцам полностью компенсируют убытки. Оценивать стоимость их квартир будут специалисты. Что появится на этом месте после сноса здания в документе не указано.

Раннее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что при сносе аварийного здания на Грибоедовском спуске обрушилась стена одной из квартир жилого дома. Инцидент произошел в доме № 70.

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