В Ростове-на-Дону установят памятник и бюст героям Советского союза

В донской столице установят новую скульптуру. Фото: пресс-служба городской администрации

В администрации Ростова-на-Дону приняли решение установить бюст дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна Ивана Христофоровича на центральной аллее парка «Дружба» на бульваре Комарова.

- Изготовление и установка бюста будут выполнены за счет внебюджетных средств, - говорится в соответствующем постановлении.

А на проспекте Театральном, 46 появится памятник Герою Советского Союза Куникову Цезарю Львовичу. Работы будут выполнены также за счет внебюджетных средств.

Кроме того, на улице Теряева, 11 появится памятный знак курсантам, защищавшим город в 1941 году. А имя 33-го Кенигсбергского мотострелкового полка присвоят школа № 55, расположенной на у Серафимовича, 25. Школе №101, в свою очередь, будет присвоено имя дважды Героя Советского Союза, гвардии полковника Кретова Степана Ивановича.

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