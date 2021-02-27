«Богатый клиент - вменяемый клиент»: звезда «Плейбоя» рассказала о работе в модельном бизнесе

Модель Лиза Кей переехала из Ростова в Америку. фото: Официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграм"

Ростовчанка Лиза Кей переехала в США и стала там успешной моделью после съемки в журнале «Плейбой». Сейчас девушка ведет свой блог в Инстаграме, в котором рассказывает о себе и жизни в Америке.

В одном из постов она поделилась секретами работы на съемочной площадке.

- К полудню в животе начинает громко урчать, а голова кружится. Без паники - у тебя падает сахар. Покушать принесут в студию в зависимости от наглости и жадности клиента. Уверенный в себе клиент начнет кормить всех часов в 12 часов. Закон: богатый клиент - вменяемый клиент, к сожалению, тут тоже, действует, - написала Лиза Кей.

Жадные клиенты, говорит девушка, не особо думают о людях, которые работают на площадке.

- В итоге замученная модель с голодными глазами снимается часов до трех, пока ее супчик остывает в углу в коробке, - говорит Лиза.

По ее словам, однажды было так, что один заказчик из Стамбула держал ее голодной до пяти часов вечера.

- Я тогда малая была и дурная, стояла со слезами на глазах, терпела изжогу в животе, - призналась девушка.

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