Стресс от дороги и райский остров: Жена известного ведущего Дмитрия Диброва отправилась на Мальдивы

Полина Диброва нежится под ярким солнцем Мальдивский островов. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграм"

Семья шоу-мена Дмитрия Диброва на днях улетела на Мальдивские острова. Как написала его супруга, о поездке она думала последние пару месяцев. Сама дорога туда выдалась тяжелой. Дело в том, что для детей 14-часовой перелет оказался непростым.

А еще не обошлось без конфликта.

- В лаундже я зацепилась с женщиной, которая нервно начала истерить - дети громко себя ведут, а у нее голова болит. Как так? Кричать на чужих детей? Ну я, конечно, не сдержалась и ответила, - рассказала Полина Диброва. - Вообще, дорога - это огромный стресс. Я на автопилоте, так как практически не спала, следила за детьми в полете.

Однако, несмотря на трудности, о поездке Полина не жалеет.

- Ура, мы на райском острове все семьей, буду делиться с вами впечатлениями, если не против, - написала она в своем блоге после прилета.

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