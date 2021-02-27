Пробки в городе оценивают на четыре балла. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 февраля: где затруднено движение. Рассказываем, какие участки лучше объехать вечером в субботу.

Пробка образовалась на проспекте Королева от проспекта Космонавтов до улицы Беляева. Движение затруднено на улице Обсерваторной от улицы Венеры до проспекта Королева. Транспортный затор на улице Немировича-Данченко от улицы Горской до Калитвинской улицы. Многокилометровая пробка на улице Шеболдаева площади 2-й Пятилетки до улицы Калитвинской.

Движение парализовано на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Проехать сложно по проспекту в сторону РГУПСа. Пробка и на Нагибина — от улицы Текучева до улиицы Ларина. Водителям приходится простаивать в пробке в направлении из центра в Северный микрорайон.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оцениваются на четыре балла.