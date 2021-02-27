ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля: итоги матча

Игра с "Зенитом" закончилась ничьей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля в Санкт-Петербурге показали жаркую игру. Особенно напряженным выдался второй тайм.

Состязание началось в 16.30. Вначале первого тайма игроки то и дело получали желтые карточки. Так, желтые вручили Николаю Пояркову, Али Соу и норвежецу Матиасу Норманну. Болельщики в соцсетях сетовали, что никому не удается открыть счет.

И вот, почти в самом конце первого тайма, гол в ворота соперника забил Али Соу. Ростовчане поддерживали наших игроков на поле и радовались за них в социальных сетях.

Но после перерыва удача словно отвернулась от желто-синих. Один за одним в наши ворота забили голы. Но потом дубль оформил Али Соу и счет стал 2:2.

Ко второму тайму были добавлены шесть минут. Но дополнительное время не поменяло ситуацию на табло. Счет, в итоге, остался 2:2. Игра закончилась ничьей.

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