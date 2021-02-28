Рецидивистка украла у ростовчанина дорогой велосипед

На воровку велосипедов завели дело Фото: Дарья БУЛАВИНА

В отдел полиции одного из районов Ростову-на-Дону обратился местный житель. Мужчина рассказал, что оставил ненадолго велосипед на улице, и пошел в магазин за продуктами. Но, совершив покупки, обнаружил, что двухколесный транспорт украли. Не раздумывая, потерпевший пошел в полицию писать заявление.

Отметим, что велосипед оказался не из дешевых. Его цена – 30 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя ростовчанка, которая ранее была судима за грабеж и угон. Полицейские установили, что злоумышленница увидела велосипед, который не был оснащен противоугонным тросом, и похитила его, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас полицейские проверяют причастность женщины к совершению аналогичных преступлений.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если суд признает вину женщины, она может сесть в тюрьму на восемь лет.

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