Достигнута договоренность о строительстве соцобъектов в Суворовском

Алексей Логвиненко вместе с инвестором обсудил будущее Суворовского. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице глава городской администрации Алексей Логвиненко встретился с руководителем промышленно-строительной группы «ВКБ» Виктором Будариным и заместителем главы администрации города по строительству и архитектуре Андреем Дикуном.

Они обсудили, как ускорить строительство социальных и транспортных объектов в Суворовском не только силами муниципалитета, а с привлечением бизнеса.

В ходе встречи был выработан ряд антикризисных мер по ускорению строительства социальных объектов.

- Между Алексеем Логвиненко и Виктором Будариным достигнута договоренность, что группа компаний «ВКБ» возьмет на себя обязательства по проектированию и возведению всех социальных объектов в микрорайоне, которые в дальнейшем будут выкуплены городом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уже в этом году застройщик начал строительство двух детских садов на 320 и 280 мест. Скоро начнется проектирование школы на 1600 мест, возведение которой планируется начать уже в следующем году.

Кроме того, инвестор построит и спортивные объекты. Речь идет о многофункциональном спортивном манеже, где разместится спортивная школа, и будут проходить занятия по игровым видам спорта. К строительству приступят уже в этом году. А в следующем году будет завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Был поднят вопрос о том, что район нуждается в многоуровневой парковке. Ее строительство планируется начать к концу текущего года.

- Дорожная карта будет размещена на официальном портале Администрации города, чтобы ростовчане смогли не только ознакомиться с объемами предстоящих проектов, но и контролировать ход работ, принимая активное участие в развитии микрорайона, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

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