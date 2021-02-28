В Ростове-на-Дону 22-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть

Девушка выпала из окна многоэтажного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону произошла страшная трагедия. В ночь с 26 на 27 февраля из окна многоэтажного дома, расположенного по адресу Днепровский, 124, выпала девушка.

От удара о землю она разбилась насмерть. По словам тех, кто знал ростовчанку, у нее остались двое детей.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в деталях трагедии.

Несколькими днями ранее в микрорайоне Левенцовский с крыши многоэтажки упала еще одна девушка. Ей было всего 28 лет. Она также погибла. От удара о землю тело девушки разделилось на две части.

По словам очевидцев, у ростовчанки нашли связку ключей от домофонов. Есть версия, что она была руфером. (Человек, который гуляет по крышам в силу своих увлечений - прим. Ред.). Следователи также выясняют детали случившегося. По предварительным данным, криминальной подоплеки в этом происшествии нет.

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