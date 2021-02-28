Начало весны в Ростове-на-Дону будет снежным

В начале марта в Ростове обещают снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали прогноз на следующую рабочую неделю. По словам специалистов, в понедельник, 1 марта, в Ростове-на-Дону днем температура воздуха составит +5 градусов. К вечеру понизится до 0, а ночью столбик термометра покажет – 2. Первый день весны будет пасмурным, но без осадков.

Во вторник, 2 марта, в Ростове днем +6, облачно с прояснениями, а ночью пойдет снег, температура понизится до +1.

В среду, 3 марта, снег будет идти с утра. Днем пасмурно без осадков, температура +6, ночью обещают 0 градусов.

В четверг, 4 марта, без осадков и пасмурно. Днем +5, ночью +3.

В пятницу, 5 марта, пасмурно, вечером пойдет небольшой дождь. Днем +8 градусов, ночью +5.

В субботу, 6 марта, весь день также будет идти дождь. Днем +2, ночью -1. А в воскресенье, 7 марта, вновь выпадет снег. Днем температура воздуха будет +3, ночью 0 градусов.

АЛЛО!

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