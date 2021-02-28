В белье и с розой: провокационное фото опубликовала в сети «Мисс Россия»

Татьяна Котова - в прекрасной форме. Фото: официальный аккаунт Татьяна Котовой в "Инстаграм"

Красавица-блондинка, певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» откровенную, игривую фотографию.

На снимке девушка предстала перед объективом фотографа в кружевном белом белье. В руке же Татьяна держит одну розу.

Снимок набрал более 12-ти тысяч лайков и сотни комментариев.

- Ты богиня, - написал подписчик.

- Божественная, несравненная, прекрасная Татьяна, - выразил восхищение другой.

- Красавица! Глаз не оторвать. Просто нереальная, - сделал комплимент третий.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала еще об одной ростовской красавице, - о Полине Диброве. Она вместе с супругом и сыновьями улетела на Мальдивские острова. По словам девушки, перелет был сложным. Но о поездке она не жалеет. Полина призналась, что готовилась к путешествию два месяца.

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