Больше миллиона рублей ростовчанка перевела незнакомцу после телефонного разговора

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество"

В отдел полиции Октябрьского районного отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец уверенно заявил, что со счетом женщины происходят подозрительные действия. По словам лже-банкира, у ростовчанки, якобы списывают деньги со счета.

- Чтобы избежать неприятной ситуации, мужчина на другом конце провода порекомендовал женщине перевести все свои сбережения на безопасный счет, который он ей продиктовал,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Женщина испугалась за свои накопления и, поверив мошеннику, сама перевела все свои деньга на предложенный ей лицевой счет. После этого собеседник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули.

- Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Полиция разыскивает подозреваемого и еще раз напоминает о том, что не следует верить таким звонкам.

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