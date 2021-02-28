Валерий Карпин устроил себе выходной в романтическом городе после матча с «Зенитом»

Дарья и Валерий прекрасно провели время в Санкт-Петербурге. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграм"

Накануне, 27 февраля, в Санкт-Петербурге прошел матч между ФК «Зенит» и ФК «Ростов». Игра закончилась со счетом 2:2.

После напряженного состязания Валерий Карпин решил задержаться в северной столице на пару дней вместе с женой, которая приезжала на этот матч.

Как рассказала в своем блоге в Инстаграме Дарья, в последнее время она не часто видела мужа.

- После таких рекордно длинных сборов мы катастрофически мало успели побыть вдвоем, - написала девушка.

По ее словам, идея провести выходные в самом романтичном городе родилась у супругов Карпиных по совету подруги.

- За что еи безграничное спасибо. С детства люблю Питер за это хмурое небо, за настроение из книжек Достоевского, за мои любимыи Казанскии собор. Можно перечислять бесконечно, - подытожила Дарья Карпина.

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Дарья Карпина опубликовала пост в «Инстаграм» (подробнее)

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